Barça : Ilkay Gündogan encense Pedri

Libre de tout contrat, Ilkay Gündogan s’est offert un nouveau challenge en signant au FC Barcelone cet été. Actuellement aux Etats-Unis pour participer au Soccer Champions Tour dans le cadre de la préparation estivale, le milieu de terrain allemand s’apprête à faire ses premiers pas avec les Blaugranas face à Arsenal au SoFi Stadium de Los Angeles, jeudi. En attendant de prouver sa valeur, le joueur de 32 ans a livré ses impressions sur ses débuts avec le club catalan et avoue avoir été agréablement surpris par les qualités techniques de Pedri lors des séances d’entraînement. Admiratif, l’ancien joueur de Manchester City a affirmé qu’il était "impatient de jouer" aux côtés de la pépite du Barça au micro de Mundo Deportivo.

« Je connaissais déjà la plupart de mes coéquipiers, pour les avoir vus jouer et aussi pour avoir joué contre eux, que ce soit en club ou en équipe nationale. Il y avait un joueur avec qui j’avais hâte de jouer et c’est Pedri. Je pense que c’est un grand talent, il est si jeune et en même temps si bon, il a tellement de potentiel », a déclaré l’international allemand.

