Le communiqué médical du PSG sur Ousmane Dembélé !

C’était la grosse inquiétude côté PSG, ce dimanche soir. Outre la défaite frustrante face au Paris FC (1-2), les champions d’Europe en titre retenaient leur souffle au sujet d’Ousmane Dembélé. Gêné au mollet après un début de match très discret, l’international français de 29 ans (58 sélections, 7 buts) cédait, en effet, sa place à Gonçalo Ramos après seulement 27 minutes de jeu.

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Une sortie prématurée qui a logiquement inquiété à tous les étages du club, alors que le PSG défiera Arsenal le 30 mai prochain à Budapest pour tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions dans son histoire. Rapidement, Luis Enrique a malgré tout voulu rassurer les différents observateurs. « Il va bien. J’espère rien d’important », confiait-il au micro du diffuseur avant de revenir sur le sujet en conférence de presse. «Rien à dire sur Ousmane Dembélé, on verra demain».

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Le PSG se veut rassurant

Et le PSG est désormais fixé. Après avoir réalisé des examens complémentaires, Ousmane Dembélé a simplement subi une légère contracture. Une blessure minime qui ne devrait donc pas remettre en cause sa participation pour la finale face aux Gunners. «Sorti par précaution lors du match d’hier soir face au Paris FC en raison d’une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours», indique d’ailleurs le PSG ce lundi dans son point médical.

Une communication rassurante qui ne devrait toutefois rien changer à la gestion du club parisien avec son Ballon d’Or. Comme expliqué par Luis Enrique après le revers concédé à Jean-Bouin, les prochains jours seront principalement consacrés à du repos et aucun risque ne sera pris avec le joueur de 29 ans. Les supporters du PSG peuvent souffler : tous les voyants semblent bel et bien au vert pour Dembouz avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le 30 mai prochain.