Bordeaux : Jean-Louis Gasset en veut à King Street

À deux jours du match face à Rennes pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur des Girondins de Bordeaux est revenu sur le départ de King Street il y a plus d’une semaine. Le technicien français n’a toujours pas digéré l'abandon des investisseurs américains, en évoquant un sentiment de trahison.

«Là où je suis déçu, c'est que des gens m'ont téléphoné cet été pour me dire que j'avais une image à Bordeaux, vous êtes capable... Je me suis laissé convaincre. Là, il y a une trahison. Avec Alain Roche on nous a appâté. De là à nous quitter à cinq matchs de la fin, c'est la cerise sur le gâteau quand même. On a pas fait ce qu'on avait prévu sportivement et ils s'en vont…» Alors que les Girondins restent sur une série noire de 5 défaites consécutives en Ligue 1, il va falloir retrouver la confiance dans le sprint final pour échapper à la relégation.