Chelsea se prépare à un grand ménage pour son attaque !

Chelsea va devoir passer à la vitesse supérieure dans son opération dégraissage dans les prochains jours maintenant. Les Blues de Xabi Alonso disposent d’un effectif particulièrement fourni et le technicien espagnol a déjà prévenu qu’un grand ménage était nécessaire, notamment en défense. Mais le chantier ne concerne pas uniquement l’arrière-garde. Le secteur offensif doit lui aussi être sérieusement remodelé dans les prochaines semaines, avec plusieurs joueurs susceptibles de faire leurs valises.

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Selon Sky Sports, plusieurs départs importants sont désormais proches. Les attaquants Liam Delap et Nicolas Jackson devraient ainsi quitter Stamford Bridge dans les quinze prochains jours. Les deux joueurs n’étaient d’ailleurs pas présents lors du match amical disputé samedi, un nouvel indice sur leur situation et sur la volonté du club de trouver rapidement une solution pour eux alors que le Sénégalais est annoncé dans plusieurs écuries de Premier League et que l’Anglais semble être la priorité de Como.

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Quatre joueurs à vendre

Le cas de Mykhailo Mudryk est également à surveiller. L’ailier ukrainien devrait être envoyé en prêt, Chelsea souhaitant lui permettre de retrouver du temps de jeu tout en libérant une place dans son secteur offensif. Mais les Blues pourraient aussi enregistrer le départ d’un autre élément avec Pedro Neto, qui suscite un intérêt concret en Arabie saoudite. Al-Hilal a en effet placé l’international portugais sur sa short-list de trois ailiers et manifeste un intérêt jugé sérieux pour le joueur.

Reste désormais à convaincre Chelsea, dont les exigences financières avaient déjà refroidi Manchester City plus tôt cet été lorsque les Skyblues s’étaient renseignés sur Neto. La direction londonienne devra donc trouver le juste équilibre entre ses ambitions sportives et la nécessité de réduire considérablement son effectif. Avec Delap, Jackson, Mudryk et potentiellement Neto concernés, Chelsea pourrait récupérer un beau billet dans ces deals.