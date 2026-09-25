Darryl Bakola dans le viseur de la Juventus !

Il était l’une des curiosités de la saison marseillaise 2025-2026. Jamais titulaire en Ligue 1, le milieu de terrain Darryl Bakola avait été lancé dans le grand bain par Roberto De Zerbi en Ligue des Champions, face à Newcastle. Avec à la clé une performance aboutie et une passe décisive pour Aubameyang. Malheureusement, cette belle soirée n’a pas abouti à une belle histoire avec l’OM. La prolongation de contrat souhaitée par l’OM tardait trop et il a été décidé de le vendre au mois de janvier 2026, lorsque Sassuolo a proposé 10 M€ + 2 M€ de bonus. Désormais, Bakola en vaut le triple.

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Selon le Corriere dello Sport, il est estimé à 30 M€ par le club italien, dont l’ancien DG est passé du côté de la Juventus Turin. Il s’agit de Giovanni Carnevali, qui a renforcé au sein de la Vieille Dame le travail de supervision des joueurs. Et le média italien assure que Darryl Bakola est bien placé dans la liste des milieux de terrain qui plaisent à la Juventus. Il est également suivi par l’AS Roma, et plusieurs clubs anglais viennent fréquemment le superviser, alors que le jeune joueur de 18 ans réalise un début de saison convaincant.