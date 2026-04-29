Le PSG confirme le forfait d’Achraf Hakimi et annonce une blessure de Lucas Chevalier

Le Bayern Munich ne réussit décidément pas à Achraf Hakimi. Le 4 novembre dernier, l’international marocain était sorti sur blessure face aux Allemands en phase de championnat de la Ligue des Champions (défaite 2 à 1). En effet, le Lion de l’Atlas avait été taclé violemment par derrière à la cheville par Luis Diaz. Le Colombien, qui avait écopé dans un premier temps d’un carton jaune, avait finalement été expulsé. De son côté, Hakimi, qui avait quitté le terrain en larmes, était très inquiet à quelques semaines seulement de la Coupe d’Afrique des Nations organisée dans son pays.

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Le 5 novembre, le PSG avait communiqué sur son état de santé. «Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines.» Un gros coup dur pour le natif de Madrid. Finalement, il a pu faire son retour à la compétition quelques semaines plus tard, après 53 jours d’absence et 17 matches manqués (club et sélection confondus, ndlr). Mardi soir, le latéral droit a retrouvé son bourreau et le Bayern Munich en 1/2 finale aller de la Ligue des Champions.

Le PSG communique sur l’état de santé du Marocain

Son club s’est imposé sur le score de 5 à 4. Mais la soirée ne s’est pas bien finie pour Hakimi, qui a été touché à la cuisse après un duel avec Konrad Laimer. Le Marocain a même dû rester sur le terrain puisque Luis Enrique avait procédé à tous ses changements. Après la rencontre, le technicien espagnol a donné de premières nouvelles de son joueur. « Je crois que ce sont des crampes (pour Hakimi et Safonov). À ce niveau d’intensité, c’est normal. J’espère que pour Hakimi ce seront juste de grosses crampes.» Le staff parisien et le joueur ont été fixés sur son état de santé à quelques jours du match retour face aux Bavarois à l’Allianz Arena.

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Le PSG a fait un point médical à son sujet aujourd’hui. «Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines». Le joueur de 27 ans va donc manquer le match retour en Allemagne. Et ce n’est pas tout. Luis Enrique prie désormais pour que Matvey Safonov ne se blesse pas, car Lucas Chevalier a lui aussi rejoint l’infirmerie. «Victime d’une lésion de la cuisse droite ce matin à l’entraînement, Lucas Chevalier restera en soins ces prochaines semaines».