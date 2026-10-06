Équipe de France : les incroyables statistiques de Michael Olise

Michael Olise continue d’empiler les statistiques marquantes avec l’Équipe de France. Auteur d’un but face à la Belgique, l’attaquant du Bayern Munich compte désormais 11 réalisations et 11 passes décisives lors de ses 29 premières sélections. Il devient ainsi le premier joueur impliqué dans 22 buts lors de ses 29 premières apparitions avec les Bleus depuis Youri Djorkaeff en 1997, ce dernier affichant alors 23 réalisations décisives avec 15 buts et 8 passes. Le Français s’est également distingué face aux meilleures nations mondiales. Avec désormais quatre buts inscrits contre des sélections actuellement classées dans le Top 10, Olise égale le total de David Trezeguet et dépasse Ousmane Dembélé, qui en compte trois.

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Mais sa régularité sous Zinédine Zidane est encore plus impressionnante puisque le joueur de 24 ans est le premier de l’histoire des Bleus à avoir été décisif lors des quatre premiers matches d’un sélectionneur, avec quatre buts et deux passes décisives depuis le début du mandat du Ballon d’Or 1998. Enfin, Michael Olise a atteint un autre cap symbolique avec les Bleus. Avec 29 sélections, il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre simultanément les dix buts et les dix passes décisives sous le maillot tricolore depuis Raymond Kopa en 1958. L’ancien Ballon d’Or avait atteint cette barre après 28 rencontres, soit une seule de moins que l’attaquant du Bayern Munich. Des chiffres qui illustrent l’importance prise par Olise dans le nouveau visage de l’Équipe de France.