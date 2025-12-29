Man City : Erling Haaland veut devenir anglais

Dans une interview accordée au magazine officiel de Manchester City, édition janvier 2026, Erling Haaland s’est exprimé sur son rôle au sein du club et la pression liée à son engagement à long terme. « Je me suis engagé avec Manchester City pour longtemps, donc cela entraîne beaucoup de pression, mais j’aime cette pression, quand les gens attendent beaucoup de moi, parce que c’est normal. Et quand on attend beaucoup, moi aussi, j’exige et j’attends beaucoup des autres. Ça va dans les deux sens, et c’est aussi mon rôle d’aider le club à revenir là où il doit être », a-t-il expliqué, avant de s’attarder sur son statut de capitaine : « Que je sois capitaine ou deuxième, troisième, quatrième ou cinquième capitaine, peu importe vraiment. Je suis un capitaine à ma manière, et je veux diriger et aider le club de cette façon, afin de nous faire progresser, non seulement en tant qu’équipe, mais aussi en tant que club. »

La suite après cette publicité

L’attaquant norvégien est ensuite revenu sur sa relation avec l’Angleterre et la ville de Manchester. « J’étais déjà venu plusieurs fois à Manchester avant de signer à Manchester City. J’ai toujours aimé l’Angleterre, car je trouve que les Norvégiens et les Anglais se ressemblent. C’est une question d’ambiance : je m’y sens calme, à l’aise, et ça me rappelle beaucoup la Norvège », a-t-il déclaré. L’international des Løvene a même évoqué la possibilité d’obtenir un passeport britannique : « Pourquoi pas ! J’aimerais beaucoup. »