OM - OL : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Place au 120e Olympico de l'histoire. Pour clôturer la 14e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit l'Olympique Lyonnais au stade Vélodrome ce dimanche soir et les dynamiques sont des deux équipes sont diamétralement opposées. Les Phocéens, invaincus lors des neuf premières journées, restent sur quatre matches sans victoire en championnat et ont été tristement éliminés de la Ligue des Champions mardi. À l'inverse, les Gones, récemment repris par Laurent Blanc, connaissent un réel regain de forme avec deux succès consécutifs après une série de cinq défaites et un match nul. Une rencontre à suivre à 20h45 en direct commenté sur Foot Mercato.

Pour ce match, Igor Tudor, vivement critiqué ces derniers temps, décide une nouvelle fois de se passer de Dimitri Payet et aligne un 3-4-3 avec Cengiz Ünder et Amine Harit en soutien d'Alexis Sanchez, seul en pointe. En face, Laurent Blanc repart avec son 3-5-2 installé depuis son arrivée sur le banc lyonnais en octobre dernier et Thiago Mendes est de nouveau placé dans la défense à trois tandis que Moussa Dembélé, buteur lors de trois des quatre dernières confrontations contre l'OM, démarre aux côtés d'Alexandre Lacazette devant.

Les compositions d'équipes :

Le XI marseillais : Pau Lopez - Gigot, Balerdi, Mbemba - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Harit, Alexis

Le XI lyonnais : Lopes - Mendes, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Lepenant, Aouar, Tagliafico - Lacazette, Dembélé

Pour cet Olympico avec Parions Sport en ligne, gagnez jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur une victoire marseillaise 2-1 contre l’OL, cotée à 8,70, pour remporter 87€. (cotes soumises à variation)