Strasbourg va boucler l’arrivée d’un attaquant du Real Madrid

Il y a un an, Strasbourg avait eu le nez creux en allant chercher l’Argentin Joaquin Panichelli à Alavès pour à peu près 17 millions d’euros. Le club alsacien espère encore avoir touché le gros lot puisqu’il est sur le point de boucler l’arrivée d’un nouvel attaquant venu d’Espagne. Comme le révèle le journal madrilène AS, Jacobo Ortega est tout proche de s’engager avec le Racing.

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Après Nico Paz, Víctor Muñoz ou encore Mario Gila, c’est donc un autre produit de la Fabrica qui devrait s’envoler sous d’autres cieux cet été. S’il évoluait il y a encore un avec l’équipe C du Real Madrid, Ortega s’est solidement installé comme un cadre du Castilla, au point de susciter de nombreux intérêts de clubs en Liga (il a conclu la saison avec 19 buts).

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Strasbourg devrait dépenser 8 millions d’euros.

Ses belles performances lui ont valu une convocation dans le groupe de José Mourinho en cette pré-saison, mais il devrait a priori vite le quitter. Le joueur est sur le point de trouver un accord avec Strasbourg, et les négociations entre les deux clubs avancent dans le bon sens. Le Racing serait prêt à débourser une somme importante, tandis que le Real Madrid valorise son joueur à 16 millions d’euros.

Le transfert devrait toutefois se conclure pour 8 millions d’euros, ce qui représente 50% des droits du joueur, le club merengue conservant l’autre moitié et disposant d’une clause de rachat. La saison dernière, Ortega avait aussi activement contribué au sacre du Real Madrid en Youth League. Il avait marqué 4 buts, dont celui en finale face à Bruges (1-1, 2-4 aux tirs au but). D’après AS, le style de jeu d’Ortega serait, toutes proportions gardées, comparé à celui d’un certain Karim Benzema au Real Madrid.