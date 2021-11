Quand José Mourinho était proche de coacher le Bayern Munich

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Porto (2004) et l'Inter Milan (2010), José Mourinho est l'un des meilleurs coachs du 21e siècle et l'un des plus marquants. Se produisant en Angleterre (Chelsea, Manchester United et Tottenham), en Italie (Inter Milan et AS Roma) et en Espagne (Real Madrid), le technicien portugais n'est pas allé en France, ni même en Allemagne. Pour autant, il aurait pu rallier la Bundesliga.

Intéressé par le Bayern Munich, il n'a pas fait l'unanimité du côté du Rekordmeister qui a finalement préféré d'autres options. Interrogé par la Rai, l'ancien patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge est revenu sur cet épisode : «c'était il y a quelques années. Mourinho était candidat. Il voulait venir en Allemagne pour entraîner le Bayern. Il m'a toujours fait bonne impression en tant que personne.»