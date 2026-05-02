OM : la réponse sans détour d’Habib Beye sur son avenir

L’OM devait gagner pour encore croire en une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Il s’est passé tout l’inverse. Les Phocéens se sont complètement écroulés durant ce déplacement à Nantes et repartent avec un cinglant 3-0. 6es de Ligue 1 à 4 points de Lyon, qui joue demain, les Marseillais ne peuvent pas compter sur eux-mêmes pour revenir sur leurs concurrents. Ils sont passés à côté de leur sujet et ont finalement encore plus de doutes. «Il n’y a pas d’explication, on a tous vu le même match. C’est difficile d’analyser à chaud car il n’y a rien, pas de qualités», résume Habib Beye, dépité par ce qu’il venait de voir.

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«L’adversaire nous a été supérieur. Il n’y a pas eu de match de notre part, poursuit le coach marseillais avec cette 5e défaite sur ses 10 premiers matchs dirigés. On était vide. C’est la seule explication que j’ai sur ce qu’on a produit.» Comme à Lorient il y a deux semaines, aucune bouteille n’a volé pour paraphraser Medhi Benatia. «Ce qu’il se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. J’ai dit ce que j’avais à leur dire. La vérité de ce match, c’est qu’on n’a rien donné», explique le coach sur Ligue 1+. La Ligue des Champions s’éloigne encore un peu plus.

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Beye : «Mon avenir n’a pas d’importance»

«Cette place de Ligue des Champions, elle est très éloignée dans ce qu’on produit surtout, au-delà de l’aspect comptable. Après une telle prestation, on ne peut rien avoir. Sur l’aspect mental, on n’a rien eu aujourd’hui. Et c’est difficile à expliquer sur ce qu’on a travaillé.» Toute son équipe est passée au travers à l’image de Greenwood, qui a encore rechigné à défendre. «Je ne ciblerais pas un joueur en particulier. Il faut regarder le groupe. J’aurais pu sortir 80% de l’équipe à la mi-temps. De Lange nous maintient en vie à la pause, il y aurait déjà dû avoir 2-0. Ce n’est pas acceptable.»

Il n’a pas fait les mêmes reproches qu’envers un certain Himad Abdelli la semaine dernière suite au nul face à Angers. Il sait la situation particulièrement tendue, notamment pour lui. «Mon avenir n’a pas d’importance. Je ne vais pas bien à cause de ce que je viens de voir et de ce que je viens de vivre. Je nous pensais capables de réaliser une belle prestation. La réalité est qu’il faut gagner des matchs à l’OM et je n’ai pas été performant.» Alors qu’il avait pour objectif d’emmener l’OM en Ligue des Champions, Beye est en train de vivre une aventure très difficile sur la Canebière. Elle risque de ne pas durer longtemps.