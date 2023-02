Real Madrid : Eduardo Camavinga décrit le portait du milieu de terrain idéal

La suite après cette publicité

Quelles seraient les compétences du milieu de terrain parfait ? Eduardo Camavinga a une partie de la réponse. Dans un long entretien accordé à The Guardian, l’international français s’est exprimé sur plusieurs sujets, dont les qualités requises pour régner dans l’entrejeu. Et selon lui, l’idéal est un mélange de ses actuels (ou anciens) coéquipiers à la Maison Blanche : Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos et Fede Valverde.

« J’aimerais avoir un mélange de ce qu’ils ont. J’aime la façon dont Case (Casemiro) défend, la façon dont Luka Modric court avec le ballon, et les passes de Toni Kroos. (À propos des poumons de Valverde). Il est incroyable. Nous faisions ces tests physiques et c’est le seul qui reste, courant tout seul. »

