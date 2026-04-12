Real Madrid : les mots forts de Florentino Pérez sur le nouveau Bernabéu

Ce dimanche, lors de la cérémonie de remise des insignes organisée par le Real Madrid, le président du club espagnol, Florentino Pérez, a livré un discours rempli de fierté. Devant les socios, réunis dès la matinée au pavillon de basket de la cité Real Madrid, celui-ci a mis en avant l’importance du nouveau stade du club de Liga. « Le nouveau Bernabéu est l’une des plus grandes attractions touristiques du pays » a-t-il indiqué durant sa prise de parole. Une déclaration qui illustre les nouvelles ambitions de la formation espagnole.

La suite après cette publicité

Puis, le président madrilène a rendu un hommage aux membres les plus fidèles, présents depuis 50 et 60 ans au sein du club en leur adressant plusieurs messages. « C’est un Bernabéu avec plus de confort, plus de sécurité, pensé pour nos membres et supporters, et conçu pour qu’aucun match, ni aucun événement, ne soit affecté par les conditions météorologiques et transformé en une icône avant-gardiste. Une fierté pour Madrid et pour l’Espagne ». Au total, 440 insignes en or et 290 en or et diamants ont été remis durant l’événement. Un moment de bonheur qui a pu apaiser le climat actuel au sein de l’écurie.