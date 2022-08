Manchester United : Cristiano Ronaldo sort du silence

Remplaçant au coup d'envoi et entré en jeu à la 86ème minute de jeu, seulement, lors de la victoire (2-1) de Manchester United face à Liverpool, lundi soir, Cristiano Ronaldo (37 ans) continue de défrayer la chronique en cette fin de mercato. Annoncé dans différents clubs, l'attaquant international portugais reste pour l'heure un joueur des Red Devils.

La suite après cette publicité

Dans cette optique et si plusieurs sources envoient le quintuple Ballon d'Or du côté du Sporting CP, le Lusitanien continue de rester focus. Sur son compte officiel Twitter, l'ancien buteur du Real Madrid et de la Juventus, qui retrouvera le PSG en phase de poules de la Ligue des Champions, a ainsi publié un message transparent. Peu importe les rumeurs, CR7 continue de travailler et semble toujours aussi déterminé à atteindre les sommets.