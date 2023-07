OM : Ismaïla Sarr lâche ses vérités sur son arrivée

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille continue d’empiler les recrues. Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen poursuit son mercato et a annoncé un nouveau renfort : Ismaïla Sarr, qui se serait engagé pour les cinq prochaines années sur la Canebière. Passé par Metz et le Stade Rennais, l’international sénégalais (54 sélections, 11 buts) retrouve donc la Ligue 1, quatre ans après son départ vers Watford.

Au micro de son nouveau club, l’attaquant de 25 ans a fait part de sa satisfaction de rejoindre l’OM. «Je suis très heureux de rejoindre ce club de rêve, il fait partie des grands clubs du monde. Cela me fait très plaisir. J’avais envie de signer, il faut se mettre au boulot. Je regarde la Ligue 1, et l’OM. Je vais m’adapter vite fait», a-t-il d’abord expliqué, avant de revenir sur les raisons qui l’ont poussé à choisir le club olympien.

Ismaïla Sarr convaincu par la direction de l’OM

«Avant (mon arrivée), j’ai parlé avec le coach, le président et le staff. J’ai bien aimé quand ils m’ont proposé de venir, le plan de jeu et le projet aussi. C’est en raison de cela que je n’ai pas trop réfléchi. J’ai l’ambition de faire quelque chose ici à l’OM (…) J’ai hâte de jouer au Vélodrome. (Mon objectif est d’) aider mes coéquipiers et faire en sorte qu’on fasse la meilleure saison», a ajouté la nouvelle recrue phocéenne.

Avant un dernier mot pour ses nouveaux supporters. «Beaucoup de supporters marseillais sont au Sénégal, je suis prêt à donner beaucoup. J’aime les supporters de l’OM, on va mouiller le maillot, on va tout donner sur le terrain et eux, je sais bien qu’ils vont tout donner aussi. On va faire un grand truc ensemble». Si le montant de l’opération devrait se situer aux alentours de 11 millions d’euros, Ismaïla Sarr va ainsi apporter un profil qu’il manquait au jeu olympien.