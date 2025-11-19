CAF Awards 2025 : Bubista élu meilleur entraîneur d’une équipe africaine devant Regragui

Le Maroc laisse quelques miettes à la concurrence. Largement récompensé ce soir aux CAF Awards 2025 (meilleur jeune joueur africain, meilleure jeune joueuse, meilleur gardien, meilleure équipe de l’année…), le pays hôte de la future CAN n’a en revanche pas triomphé dans la catégorie du meilleur entraîneur d’une équipe africaine.

Champion du monde à la tête des U20, Mohamed Ouahbi était en lice au même titre que Walid Regragui, qui surfe sur une série de 18 victoires à la tête des A. Mais les deux coachs marocains ont finalement vu le sélectionneur du Cap-Vert, Bubista, l’emporter. Le technicien a conduit les Requins bleus à une qualification historique pour la Coupe du monde 2026. Sous sa direction, le Cap-Vert a remporté 5 matchs, pour 4 nuls et 3 défaites en 2025.