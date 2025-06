Arsenal veut désormais casser sa tirelire pour une pépite de Premier League

Sous les ordres de Mikel Arteta, Arsenal a passé un cap sportivement en Premier League. Régulièrement en course pour le titre ces dernières années, les Gunners s’effondrent toujours dans le sprint final. Et quand ce n’est pas devant City, c’est devant Liverpool comme cette année. Alors pour espérer changer définitivement de dimension, il faut désormais passer à la vitesse supérieure au niveau du mercato et s’aligner sur les ambitions des concurrents directs comme Manchester City ou Liverpool.

La suite après cette publicité

Dans ce sens, la direction d’Arsenal avait décidé il y a quelques semaines d’enfin offrir un buteur digne de ce nom à Mikel Arteta. Car la saison des Gunners a été plombée par l’absence de profondeur de banc à ce poste. Sans aucun 9 disponible dans le sprint final (Gabriel Jesus a enchaîné les blessures), Arteta avait dû faire avec Merino en 9 et parfois miser sur un ailier (Trossard). Trop léger pour espérer aller viser plus haut. Alors que le club va déjà s’offrir Martin Zubimendi au milieu de terrain pour environ 60 millions, l’attaquant slovène Benjamin Šeško est aussi tout proche de débarquer à Londres pour une somme de 80 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Kudus dans le viseur, Madueke aussi

De quoi calmer les ambitions du club anglais ? Pas vraiment. En plus de Viktor Gyökeres qui est toujours pisté, le Daily Mail nous apprend que la priorité offensive de Mikel Arteta se nomme… Mohamed Kudus. L’international ghanéen de West Ham est très apprécié par le coach espagnol qui estime comme nécessaire l’arrivée d’une autre recrue offensive. Polyvalent, le milieu de 24 ans aimerait bien changer d’air après une saison moyenne (5 buts et 3 passes décisives). Problème, les Hammers ne veulent pas le laisser partir pour une somme inférieure à sa clause libératoire (environ 90 millions d’euros).

Alors forcément, cette somme a de quoi décourager la concurrence même si Arsenal semble vouloir tenter le coup. Selon le média anglais, des négociations vont débuter entre les différentes parties. Mais ce dossier est également suivi par les grosses têtes du football anglais à savoir l’inévitable Chelsea et Newcastle. Justement, les Gunners pensent aussi à Noni Madueke si la piste menant à Kudus venait à ne pas aboutir. L’Anglais, face à une grosse concurrence chez les Blues, pourrait décider de quitter le club cet été malgré les envies de Maresca de le conserver. Mais là aussi, Arsenal devra casser sa tirelire.