Lille : Genesio supportera le PSG contre l’OL

Avant le match nul (0-0) contre Nice, l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a également glissé un mot sur l’affiche entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Ancien coach et toujours attaché à son club de cœur lyonnais, le technicien lillois a reconnu qu’il espérerait malgré tout une victoire parisienne. Un résultat qui pourrait servir les intérêts des Dogues dans la course au classement

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«Oui oui oui bah oui… Ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas. Que ce soit Lyon, Rennes ou Monaco. On essaye de faire bien les choses. On regardera attentivement. On ne peut pas faire grand chose», a-t-il plaisanté au micro de Ligue 1+. A voir comment les Gones réagiront à cette sortie médiatique, évidemment, en partie ironique.