Ajaccio enrôle Fernand Mayembo

Le mercato estival de l'AC Ajaccio continue avec l'arrivée d'une sixième recrue. «Fernand Mayembo, défenseur central du Havre, s’engage pour deux saisons en Blanc et Rouge plus une année en option. L’international congolais renforce le secteur défensif ajaccien et portera le N°77. Bienvenue au club !», indique le club corse dans son communiqué.

«Je suis heureux d’être à l’AC Ajaccio, c’est un très bon club. On sent tout de suite l’esprit familial, les Ajacciens sont accueillants et c’est l’endroit parfait pour bien travailler. J’ai un parcours atypique, je suis passé par Châteauroux, Niort, Grenoble et Le Havre. Un homme a beaucoup compté pour moi dans mon parcours, Armindo Ferreira. Aujourd’hui j’arrive à Ajaccio, j’en suis heureux, j’ai hâte de découvrir le haut niveau avec l’ACA et relever le défi», a ajouté la nouvelle recrue de 26 ans sur le site officiel du promu en Ligue 1.