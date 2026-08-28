Chelsea se débarrasse déjà du flop Marc Guiu

L’avenir de Marc Guiu va finalement s’écrire loin de Chelsea. À seulement 20 ans, l’attaquant espagnol sort d’une saison compliquée à Stamford Bridge, où il n’a disputé que 630 minutes, malgré un court prêt de 26 jours à Sunderland. Auteur de deux buts et deux passes décisives avec les Blues, l’ancien joueur du FC Barcelone n’est jamais réellement parvenu à s’imposer depuis son arrivée à Londres à l’été 2024 contre six millions d’euros. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029, il était ainsi annoncé sur le départ ces dernières semaines, Chelsea ayant fixé sa valeur autour de 30 M€.

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Et le dossier est désormais bouclé. D’après Fabrizio Romano, Marc Guiu va rejoindre le RB Leipzig dans le cadre d’un transfert définitif. Le club allemand a trouvé un accord total avec Chelsea et le joueur après des négociations menées dans la plus grande discrétion, tandis qu’une clause sur une future revente a également été intégrée à l’opération. Attendu en Allemagne pour finaliser son transfert, l’international Espoirs espagnol (2 sélections) va désormais tenter de relancer sa progression en Bundesliga, deux ans seulement après avoir quitté son club formateur du Barça.