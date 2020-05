Les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue programmées ?

Si la saison de football 2019/2020 s'est brusquement arrêtée le 30 avril, au sortir d'un Conseil d'Administration extraordinaire de la LFP, l'instance du football professionnel et la Fédération Française de Football, n'ont jamais acté l'abandon des deux coupes nationales, dont les finales restent à jouer. Selon les informations du Parisien, ces deux matches pourraient avoir lieu au début du mois d'août, en une semaine, et à huis clos, au Stade de France.

Le média francilien évoque le samedi 1er août pour la finale de la Coupe de la Ligue entre PSG et Lyon, et le samedi 8 août pour la finale de la Coupe de France opposant Paris à Saint-Etienne, à chaque fois au Stade de France. Les dates définitives ne devraient cependant pas être officialisées tant que l'UEFA n'aura pas arrêté son calendrier, lors de la tenue de son comité exécutif, le 17 juin prochain. « Si les finales se jouent, les places en Ligue Europa seront attribuées aux vainqueurs si le vainqueur n'est pas Paris. Si c'est Paris en Coupe de France, c'est le 5e (Nice) qui va en C3 et si c'est Paris en Coupe de la Ligue, c'est le 6e (Reims) qui va en Ligue Europa », avait expliqué Didier Quillot le directeur général de la LFP.