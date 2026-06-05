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L’Allemagne craint la Côte d’Ivoire après la rencontre face aux Bleus

Par Tom Courel
1 min.
Joshua Kimmich @Maxppp

J-6 avant le lancement de la Coupe du Monde 2026 et l’équipe de France est déjà dans l’embarras. En effet, hier soir à Nantes, les hommes de Didier Deschamps n’ont pas su faire la différence face à la Côte d’Ivoire, s’inclinant dans la douleur en fin de match (1-2). Les Éléphants ont créé la surprise grâce à de jolis mouvements collectifs et ce style de jeu inquiète notamment une grande nation du football : l’Allemagne.

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Au lendemain de la défaite des Bleus, Bild indique que le duel entre la Mannschaft et les Ivoiriens dans le groupe E durant le Mondial sera bouillant. Les coéquipiers de Joshua Kimmich devront se préparer à un défi de taille face à des joueurs expérimentés et des jeunes en pleine progression. Pour rappel, cette rencontre entre le champion du monde 2014 et les coéquipiers d’Elye Wahi aura lieu le 20 juin à 22h.

Pub. le - MAJ le
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