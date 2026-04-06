Un dirigeant du LOSC a été agressé par un supporter du RC Lens

L’après-match du derby du Nord, pourtant remporté avec brio par le LOSC (3-0) samedi soir, a été entaché par une agression révoltante aux abords du stade Pierre-Mauroy. Comme révélé par La Voix du Nord, un dirigeant lillois a été violemment pris pour cible alors qu’il tentait de séparer deux individus en train de se battre, environ une heure après le coup de sifflet final. La situation a basculé lorsque l’un des protagonistes, un supporter du RC Lens en état d’ébriété, a remarqué l’accréditation de la victime et s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un membre du club nordiste.

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Dès lors, et malgré l’arrêté préfectoral interdisant les signes distinctifs lensois, cet individu a délibérément attendu le dirigeant et sa femme au parking pour lui tordre le bras et lui asséner un violent coup de tête au visage. Après cette agression, la police a interpellé l’agresseur, qui a depuis reconnu les faits, tandis que le cadre lillois a dû être transporté aux urgences pour y soigner une fracture du nez. Au sein du club lillois, l’émotion est vive et la direction a exprimé son profond choc face à cet acte violent. Ainsi, le LOSC a décidé de porter plainte aux côtés de la victime.