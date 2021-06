André Villas-Boas revient sur son départ de l'OM

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille a vécu une saison 2020/2021 très mouvementée. Entre la colère des supporters phocéens envers Jacques-Henri Eyraud, la démission d’André Villas-Boas, l’intronisation de Pablo Longoria au poste de président et l’arrivée de Jorge Sampaoli, le club olympien se souviendra longtemps du début de l’année 2021. Toujours sans club depuis son départ précipité du club, André Villas-Boas est revenu sur son divorce avec l’OM dans un long entretien accordé à The Athletic.

Pour rappel, le coach portugais avait été nommé coach de l’OM en 2019. Un an plus tard, après l’éviction d’Andoni Zubizarreta, l’homme qui l’a fait venir sur la Canebière, AVB avait posé sa démission sur la table alors que Marseille avait terminé la saison à la deuxième place synonyme de retour en Ligue des Champions. Au final, AVB avait ravalé sa fierté.

AVB ne voulait vraiment pas de Ntcham

«Pourquoi devait-il (Zubizarreta) être viré alors que ça marchait ? OK, le propriétaire m’a donné ses explications et il est le propriétaire, donc j’ai dû l’accepter. Je voulais quitter le club, mais les joueurs m’ont convaincu de rester grâce à la relation que nous avions. Je suis resté et j’ai essayé de travailler avec le nouveau directeur sportif (Pablo Longoria)». Finalement, le Lusitanien ne tiendra que quelques mois avant d’annoncer son départ en pleine conférence de presse suite au recrutement d’Olivier Ntcham, un joueur recruté par l’Espagnol dont il ne voulait pas.

« L’une des choses qu’on s’était dites entre nous c’était que nous ne signerions aucun joueur sans la validation du coach. Nous étions en janvier (2021) et nous avons reçu une offre d’Aston Villa pour l’un de nos milieux de terrain (Morgan Sanson). Nous rations toutes les cibles que nous avions parce qu’elles étaient soit trop chères, soit c’était trop tard. Et soudain, nous n’avions plus d’options. Et le lendemain je me réveille et nous avons signé Ntcham. Ntcham ! Je n'ai pas dit oui à Ntcham. Nous n'avons pas eu de conversation avec moi disant que j’ai dit oui à Ntcham. Donc je suis parti. »