Pourquoi le Real Madrid a recalé Rodri avant son départ au Barça

Alors que Rodri va prochainement devenir un joueur du FC Barcelone, le Real Madrid aurait pourtant eu l’occasion de s’attacher les services du milieu espagnol cet été. D’après les informations de Marca, le club madrilène n’aurait jamais été totalement convaincu par le profil du Ballon d’Or 2024, malgré les appels du pied du joueur. En interne, certaines réserves concernaient notamment son âge et son style, jugé trop peu dynamique pour les besoins du milieu de terrain. Une phrase aurait même résumé ces doutes à Valdebebas : « il fait trop traîner le ballon, ce n’est pas ce qu’on recherche ». Une hésitation qui aurait finalement pesé lourd dans la décision de Rodri.

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Le Barça, lui, a rapidement affiché une volonté bien plus claire de boucler l’opération, avec l’implication de Deco, Joan Laporta, Hansi Flick et plusieurs joueurs de l’effectif. L’aspect financier n’aurait d’ailleurs pas fait la différence, les deux clubs ayant proposé des conditions similaires. Rodri aurait surtout été séduit par un projet correspondant davantage à son style et à celui de la sélection espagnole. Désormais, le transfert étant désormais bouclé, le milieu de 30 ans est attendu à Barcelone ce lundi afin de poursuivre les dernières étapes de son arrivée chez les Blaugrana.