MU : Bryan Mbeumo marque sur une drôle de combinaison sur corner

Mais où s’arrêteront ces Red Devils ? Depuis l’intronisation de Michael Carrick comme entraîneur, Manchester United marche sur l’eau. Le coach anglais a remporté ses trois premiers matchs de Premier League, dont deux face aux deux meilleures équipes du championnat, à savoir Manchester City (2-0) et Arsenal (2-3).

La suite après cette publicité

Cet après-midi, les Mancuniens confirment tout le bien qu’ils montrent depuis plusieurs semaines, puisqu’ils mènent à la pause face à Tottenham (1-0). Un but inscrit par l’inoxydable Bryan Mbeumo, auteur de sa 9e réalisation en Premier League. C’est au bout d’une combinaison surprenante sur corner que l’international camerounais est venu tromper le pauvre Vicario, laissé à l’abandon par sa défense.