Menu Rechercher
Commenter 3
Premier League

MU : Bryan Mbeumo marque sur une drôle de combinaison sur corner

Par Jordan Pardon
1 min.
Bryan Mbeumo, buteur avec Manchester United @Maxppp
Man United 2-0 Tottenham

Mais où s’arrêteront ces Red Devils ? Depuis l’intronisation de Michael Carrick comme entraîneur, Manchester United marche sur l’eau. Le coach anglais a remporté ses trois premiers matchs de Premier League, dont deux face aux deux meilleures équipes du championnat, à savoir Manchester City (2-0) et Arsenal (2-3).

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
La combinaison sur corner conclue par MBEUMO 💫

Le Camerounais lance les Red Devils, en supériorité numérique après l'exclusion de Romero 💥

#MUNTOT | #PremierLeague
Voir sur X

Cet après-midi, les Mancuniens confirment tout le bien qu’ils montrent depuis plusieurs semaines, puisqu’ils mènent à la pause face à Tottenham (1-0). Un but inscrit par l’inoxydable Bryan Mbeumo, auteur de sa 9e réalisation en Premier League. C’est au bout d’une combinaison surprenante sur corner que l’international camerounais est venu tromper le pauvre Vicario, laissé à l’abandon par sa défense.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Bryan Mbeumo

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Bryan Mbeumo Bryan Mbeumo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier