Premier League
Tottenham : Roberto De Zerbi a bouclé sa première recrue estivale
1 min.
@Maxppp
Arrivé à Londres il y a quelques jours pour sauver Tottenham de la relégation, Roberto De Zerbi prépare aussi l’avenir avec son club. En effet, en cas de maintien en Premier League, le coach italien veut des renforts. Une première arrivée est d’ailleurs d’ores et déjà bouclée.
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Selon Sky Germany, Marcos Senesi et Tottenham ont trouvé un accord de principe. Rien n’a encore été signé, mais le défenseur central argentin de 28 ans, qui sera libre cet été une fois son contrat terminé à Bournemouth, est d’accord pour rejoindre les Spurs cet été si bien sûr ils assurent leur maintien. La balle est dans le camp de RDZ et de ses troupes.
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