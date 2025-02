Roberto De Zerbi ne veut plus entraîner en France après l’OM

La colère ne descend pas à Marseille. Par la voix de sa direction, de ses joueurs, mais aussi de son entraîneur, l’OM s’en est violemment pris aux décisions de l’arbitre Jérémy Stinat, reprochant notamment à ce dernier d’avoir oublié un penalty sur Quentin Merlin puis d’avoir expulsé de manière trop sévère Derek Cornelius contre Auxerre. Roberto De Zerbi a d’ailleurs annoncé qu’il ne souhaitait plus jamais entraîner en France, après son passage à l’OM, en raison de l’arbitrage en Ligue 1.

La suite après cette publicité

«Je suis Italien, et moi, après l’Olympique de Marseille, je n’entraînerai plus en France. C’est un problème dans le Championnat. Si les Français sont satisfaits de cet arbitrage, tant mieux pour eux. Mais aujourd’hui, c’était scandaleux. L’arbitre n’était pas serein pour arbitrer ce match à cause des polémiques, sans doute (…) Personne n’a été au niveau dans le corps arbitral, pour un match de ce niveau-là. J’espère que le carton rouge de Cornelius ne sera pas vu à l’extérieur de la France, parce qu’il donne vraiment une mauvaise image du football français», a-t-il lâché, en zone mixte, alors que la FFF a fortement condamné la sortie de Pablo Longoria.