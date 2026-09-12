Santander : l’ancien Rennais Yassir Zabiri cartonne en Liga !

Yassir Zabiri est en train de faire parler de lui en Espagne. Encore auteur d’un doublé ce samedi face à Alavés, l’attaquant marocain a permis au Racing Santander de renverser la rencontre après l’ouverture du score adverse (2-1). Avec cette nouvelle prestation XXL, le joueur prêté par Rennes affiche déjà 5 buts en 5 matches de Liga et confirme son excellent début de saison sous ses nouvelles couleurs.

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Une véritable renaissance pour le Marocain de 21 ans, arrivé à Rennes lors du dernier mercato hivernal en provenance de Famalicão. Recruté pour environ 10 M€, Zabiri n’avait absolument pas réussi à s’imposer en Bretagne. En six mois, il n’avait disputé que six rencontres de Ligue 1, pour seulement 42 minutes de jeu, sans inscrire le moindre but. Le Stade Rennais avait donc choisi de le prêter au Racing Santander cet été, pour lui permettre de retrouver du temps de jeu. Un souhait du joueur.

Des début canons en Liga

Et avant même le début de cette nouvelle aventure, Yassir Zabiri avait expliqué sans détour pourquoi la Liga lui semblait davantage correspondre à son profil. Lors de sa présentation, le Marocain avait été particulièrement honnête sur son passage en France. « Quand je suis parti au Portugal, ça s’est bien passé parce que le style de jeu est un peu le même qu’ici, en Espagne. Et après, quand je suis parti en France, c’était différent parce que c’est un championnat avec beaucoup de duels, beaucoup de profondeur, et ça ne m’a pas aidé parce que ce n’est pas mon style. Moi, j’ai vu que mon style, c’était l’Espagne ou le Portugal. »

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Pour l’instant, les faits semblent lui donner raison. Déjà auteur d’un triplé contre Elche il y a deux semaines, Zabiri continue d’impressionner avec Santander et s’est rapidement imposé comme l’une des sensations de ce début de saison en Liga. Le Marocain avait également insisté sur son amour du football espagnol à son arrivée. « J’aime beaucoup l’Espagne et ce qui m’a convaincu, c’est la façon de jouer de l’équipe. Les attaquants sont très prolifiques et je veux aider l’équipe en marquant des buts et en réalisant une grande saison. » Avec cinq buts en cinq matches, le pari espagnol est pour le moment une réussite totale et son club qui pointe à la 8e place en profite.