EdF : ça sent mauvais pour Thauvin, Tolisso et Lepaul

Jeudi soir, au JT de TF1, Didier Deschamps dévoilera sa liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde. Un rendez-vous très attendu par les fans des Bleus, mais aussi par les joueurs. Surtout pour ceux qui espèrent encore se faire une place dans l’avion qui voyagera direction les Etats-Unis.

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RMC Sport vient d’ailleurs de dévoiler une possible liste dans laquelle certains joueurs qui étaient en balance ne figurent pas. C’est le cas de Florian Thauvin, Corentin Tolisso, Eli Junior Kroupi, Estéban Lepaul, Pierre Kalulu ou Matthieu Udol entre autres, qui ne devraient donc a priori pas être retenus. D’autres qui étaient un peu dans le flou comme Eduardo Camavinga par exemple devraient être du voyage.