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Bundesliga

Bayern Munich : Michael Olise a reçu une offre XXL

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp

Michael Olise voit sa cote de popularité grandir match après match durant cette Coupe du Monde 2026. Les supporters tricolores, comme les amoureux du ballon rond, les journalistes et les consultants, sont tous sous son charme. Le Real Madrid aussi. Le club espagnol figure parmi les écuries séduites par son profil. Le PSG en fait aussi partie selon Bild.

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Par la voix du journaliste Christian Falk dans son podcast, le média allemand a révélé que le Bayern Munich ne lâche pas le morceau et fait tout pour le prolonger avec une offre folle. « Le Bayern souhaite quasiment doubler le salaire de Michael Olise à Munich dans le cadre d’un accord visant à le conserver au club jusqu’en 2031.» Il reste à savoir si cela convaincra le Français de 24 ans, qui touche environ 13,5 M€ par an actuellement, précise Sport.

Pub. le - MAJ le
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