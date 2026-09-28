La FIFA a cherché à récupérer une voiture de Noël Le Graët

Voici une information pour le moins insolite. Comme révélé par Le Monde, la FIFA a, en effet, cherché à récupérer, au printemps 2026, une voiture qu’elle mettait à disposition de Noël Le Graët depuis plusieurs années. Le véhicule avait été laissé à l’ancien président de la Fédération française de football après sa démission, en février 2023, alors qu’il avait été nommé délégué de Gianni Infantino à Paris. Selon les informations du Monde, la FIFA aurait toutefois oublié qu’elle avait fourni cette voiture à l’ancien dirigeant français.

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Noël Le Graët affirme de son côté avoir cessé d’utiliser le véhicule lorsqu’il a mis fin à sa mission parisienne, expliquant qu’il avait été stationné dans les locaux de la FIFA et qu’il l’avait rendu naturellement. L’ancien président de la FFF assure également n’avoir jamais bénéficié de notes de frais et précise que la FIFA n’aurait pris en charge que certains de ses déplacements à l’étranger. Le montant exact du coût de cette mise à disposition n’a pas été communiqué.