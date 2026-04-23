Le Barça va recevoir une offre XXL pour Alejandro Baldé

Le mercato estival approche et le FC Barcelone a d’importantes cartes à jouer. Si les dirigeants catalans sont toujours focus sur le dossier de Julian Alvarez, une alternative a été trouvée ces derniers jours, puisque Victor Osimhen (Galatasaray) plairait au leader de la Liga. Dans ce contexte juteux, où Alessandro Bastoni a sa place, les Blaugranas vont devoir renflouer les caisses. Par ailleurs, un jeune joueur présent dans l’effectif d’Hansi Flick pourrait faciliter la transition comme l’indique El Chiringuito.

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José Álvarez, un journaliste espagnol, a clairement expliqué qu’un certain Alejandro Balde aurait suscité l’intérêt de la Premier League, et en particulier d’Aston Villa. Le club anglais, dirigé par le coach espagnol Unai Emery, serait prêt à faire un effort économique important pour obtenir ses services. L’opération pourrait aller jusqu’à 50 M€, une somme bienvenue pour les finances blaugranas. Reste à savoir si la formation de Liga trouvera chaussure à son pied cet été.