Mercato : Arsenal touche enfin au but !

Arsenal est sur tous les fronts. Il y a un mois, nous avons fait un large point sur le mercato des Gunners, qui souhaitaient se renforcer tout en dégraissant. Et les pensionnaires de l'Emirates Stadium commencent enfin à y voir plus clair. Les Anglais voulaient avant tout se délester de plusieurs éléments. Ils ont notamment pu compter sur l'Olympique de Marseille puisque Mattéo Guendouzi (6 juillet) et William Saliba (15 juillet) ont été prêtés.

Un dégraissage qui commence à prendre forme

Les Londoniens s'activent à présent sur d'autres dossiers qu'ils espèrent finaliser assez rapidement. En tête, on trouve ceux concernant Hector Bellerin, courtisé par l'Inter Milan, et Granit Xhaka, priorité de l'AS Roma, mais suivi par le PSG et la Juventus. Il y a aussi le cas Alexandre Lacazette, dont l'écurie britannique veut se séparer à un an de la fin de son contrat afin de faire aussi de la place à un élément plus jeune. Mais ça ne se bouscule pas beaucoup pour le moment pour le Français.

En parallèle, Arsenal avance sur son recrutement. Les Gunners ont mis la main sur Nuno Tavares le 10 juillet. Le latéral gauche de Benfica (21 ans) a été acheté 8 M€, plus 2 M€ de bonus. De nouveaux visages sont attendus avant le départ pour stage en Floride mercredi a assuré Mikel Arteta ce week-end. De jeunes joueurs suivis depuis un moment, mais pour lesquels le club de la capitale anglaise a eu du mal à conclure. Mais à présent, il touche au but.

Des recrues attendues d'ici peu

En premier lieu, on retrouve Albert Sambi Lokonga (21 ans). Conseillé par Thierry Henry aux Gunners, le milieu d'Anderlecht est lié depuis plusieurs mois à Arsenal. À présent, les différentes parties ont un accord de principe pour un transfert dont le montant est compris entre 20 et 25 millions d'euros. Le London Evening Standard précise qu'Arteta espère avoir le joueur avant la tournée aux États-Unis qui commence dans deux jours. Comme lui, Ben White (23 ans) est attendu à Londres.

Plusieurs fois, un accord a été annoncé. Mais rien n'est venu pour le défenseur courtisé aussi par Chelsea et Everton. Finalement, c'est bien à Arsenal qu'il va poser ses valises. Le London Evening Standard parle d'un accord de principe avec Brighton. Actuellement en vacances, il devrait rejoindre le groupe d'Arteta ensuite. Un coach qui en pince aussi pour Tammy Abraham (23 ans), qu'il voit en parfait successeur de Lacazette. Mais comme pour les autres dossiers, il faudra s'armer de patience !