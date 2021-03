Rarement la Ligue 1 n’a été aussi disputée. Et ce dimanche soir, c’est un véritable choc de haut de tableau qui est au programme entre l’OL et le PSG. Et nul doute que celui qui mordra la poussière aura de grandes chances de dire adieu au titre de Champion de France. Une affiche, diffusée ce dimanche en direct sur Canal+ à 21h qu'il ne faut absolument pas rater, et ce, pour quatre raisons.

4 raisons de ne pas rater OL-PSG

Le PSG est clairement sur courant alternatif ces dernières semaines. S’il a déçu face à Nantes (défaite 2-1 au Parc), le club de la capitale a brillé au Camp Nou face au Barça et plus récemment face à l’actuel leader de la Ligue 1, le LOSC en Coupe de France (3-0). Une preuve que Paris est capable d’élever son niveau de jeu lorsque la cote se fait plus raide. Et c’est une étape de haute montagne qui est au programme ce dimanche avec un déplacement à Lyon. Un match toujours chaud entre les deux clubs qui ont remporté le plus de titres de champion sur les 20 dernières années.

C’est aussi un match entre deux des plus beaux effectifs de Ligue 1 Uber Eats avec une grande concentration d’étoiles au mètre carré. Memphis Depay, Anthony Lopes, Houssem Aouar ou Lucas Paquet coté Lyonnais, Kylian Mbappé, Keylor Navas, Angel Di Maria, Neymar du côté du PSG, il y aura de nombreux internationaux sur la pelouse du Groupama Stadium. L’attaquant brésilien devrait d’ailleurs faire son grand retour à la compétition, 5 semaines après sa blessure face à Caen en Coupe de France. Et forcément, le retour de la star parisienne sera scruté de tous les côtés.

Du côté de l’OL, le match est ô combien important. Dans le dur depuis quelques semaines, la bande à Rudi Garcia doit l’emporter pour espérer encore remporter un titre de Ligue 1 qui le fuit depuis 13 ans. Privé de Coupe d’Europe cette saison, le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions va jouer sa LdC face au PSG, lui aussi ancien demi-finaliste de la C1. Un choc des titans donc entre deux des quatre meilleures équipes européennes de la saison passée.

