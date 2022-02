L'UEFA condamne l'invasion russe et soutient l'Ukraine

L'UEFA vient de publier un communiqué officiel pour condamner fermement l'invasion russe en Ukraine. «Nous restons totalement solidaires avec la communauté du football en Ukraine et sommes prêts à tendre la main au peuple ukrainien», peut-on lire.

«Nous nous occupons de la situation avec la plus grande urgence et le plus grand sérieux. Des décisions seront prises par le Comité Exécutif de l'UEFA et seront annoncées demain». L'organisation de la finale de la Ligue des Champions devrait notamment être retirée à Saint-Pétersbourg.