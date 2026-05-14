Real Madrid : Kylian Mbappé est perdu

Ce soir à 21h30, le Real Madrid va affronter Oviedo en Liga au stade Santiago-Bernabéu. Absent lors du dernier Clasico, Kylian Mbappé (27 ans) se sent mieux et pourrait avoir du temps de jeu, lui dont on a dit qu’il ne souhaite plus rejouer à domicile cette saison après avoir été sifflé par ses propres supporters. Ce qui ne semble donc pas être le cas.

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Malgré tout, le Français pourrait faire face à quelques sifflets et huées. Son comportement n’a pas été apprécié de l’autre côté des Pyrénées, aussi bien par les fans que par la presse. Une situation qui ne fait pas forcément plaisir au joueur. L’Equipe rapporte que le Bondynois ne comprend pas les attaques dont il fait l’objet ces derniers temps. Si certaines peuvent être justifiées, d’autres peuvent ressembler à de l’acharnement. Mbappé est perdu mais il a la solution pour mettre tout le monde d’accord : marquer et faire un grand match ce soir.