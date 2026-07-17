QSL
Benjamin Bourigeaud rejoint Al-Ahli au Qatar
@Maxppp
Deux ans après sa signature à Al-Duhail au Qatar, Benjamin Bourigeaud s’offre un nouveau challenge dans le Golfe. Comme nous vous le révélions, l’ancien joueur de Rennes rejoint le club qatari d’Al-Ahli Doha, 9e du dernier championnat qatari.
La suite après cette publicité
Al Ahli sign Benjamin Bourigeaud ✍️🟢⚪️#DohaBankStarsLeague pic.twitter.com/fyL3FjaPgm— Qatar Stars League (@QSL_EN) July 17, 2026
Cette saison, Bourigeaud avait marqué 3 buts et délivré 6 passes décisives en 19 rencontres de championnat. Il retrouvera notamment l’ancien international allemand Julian Draxler ou encore l’ex-international nigérian William Troost-Ekong dans son futur club.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer