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Officiel QSL

Benjamin Bourigeaud rejoint Al-Ahli au Qatar

Par Jordan Pardon
Benjamin Bourigeaud avec le Stade Rennais @Maxppp

Deux ans après sa signature à Al-Duhail au Qatar, Benjamin Bourigeaud s’offre un nouveau challenge dans le Golfe. Comme nous vous le révélions, l’ancien joueur de Rennes rejoint le club qatari d’Al-Ahli Doha, 9e du dernier championnat qatari.

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Cette saison, Bourigeaud avait marqué 3 buts et délivré 6 passes décisives en 19 rencontres de championnat. Il retrouvera notamment l’ancien international allemand Julian Draxler ou encore l’ex-international nigérian William Troost-Ekong dans son futur club.

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Benjamin Bourigeaud Benjamin Bourigeaud
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