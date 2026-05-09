Maroc, CdM : les révélations de Sofiane Boufal sur la demi-finale face à la France

Dans un long entretien sur notre site, Sofiane Boufal a évoqué le parcours historique du Maroc à la Coupe du monde 2022. L’ailier de 32 ans, grand artisan de la performance des Lions de l’Atlas, est revenu sur la demi-finale perdue face à l’équipe de France et sur l’action litigieuse avec Théo Hernandez en début de match.

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«C’était le 6e match je crois de la compétition et on avait fait beaucoup d’efforts pour passer. Physiquement, on était épuisés. On était allés au bout, il a manqué de la lucidité même si contre la France on a fait un très bon match et qu’on a su rivaliser. Pour passer en finale, il a manqué cette fraîcheur et on ne pouvait plus. L’action avec Théo Hernandez est un peu confuse. À ce moment, il y a un contact et il me touche. Mais à ce moment, j’étais tellement focus sur le match et l’envie de gagner que quand il y a eu cette action, je n’ai même pas eu le sentiment que c’était lui qui faisait faute. Je pensais même que c’était moi et je me suis replacé. On n’a pas eu ce vice qui aurait pu faire que peut-être on aurait mis la pression sur l’arbitre pour qu’il aille voir le VAR. Mais avec toutes les caméras, ça n’aurait rien changé. Mais il y a l’action qu’on voit à la télé et ce qu’on voit sur le terrain. Ça va trop vite, ça se joue en une seule seconde.»

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