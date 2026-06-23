Angleterre - Ghana : les compositions officielles

Ce mardi, l’Angleterre défie le Ghana pour le compte de la 2ème journée du groupe L (à suivre en direct sur Foot Mercato. Pour ce match prévu sur la pelouse du Gillette Stadium de Foxborough (coup d’envoi prévu à 22h), c’est l’arbitre hondurien Said Martinez qui est au sifflet.

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La sélection de Thomas Tuchel débute avec un schéma classique en 4-2-3-1. Dans les buts, Jordan Pickford est toujours là, avec une défense à quatre devant lui formée par Reece James, Marc Guéhi, Ezri Konsa et Djend Spence. Dans l’entrejeu, le double pivot est la charge du duo Elliot Anderson et Declan Rice. Un cran plus haut, on retrouve Nordi Mukiele, Jude Bellingham et Anthony Gordon, positionnés en soutien du numéro neuf et capitaine, Harry Kane.

Le Ghana, de son côté, évoluera dans un schéma en 4-3-3. On retrouve notamment les têtes d’affiche des Black Stars, à savoir Thomas Partey (au milieu), Antoine Semenyo (sur l’aile gauche), et Jordan Ayew (en pointe). Iñaki Williams sera aussi de la partie d’entrée de jeu.

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Les compositions officielles :

Angleterre :

Ghana :

Mercredi 24 juin