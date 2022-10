Ballon d'Or 2022 : la folle soirée de Karim Benzema

La suite après cette publicité

« Depuis que je suis enfant, j’ai toujours rêvé de remporter le Ballon d’Or. » Ce discours, prononcé en octobre 2021 par Karim Benzema, est celui martelé par l'attaquant français depuis sa tendre enfance et ses débuts professionnels à l'OL, en 2005. Au fil de sa sublime carrière, auréolée de nombreux titres et façonnée de multiples réalisations sur le pré, le gamin de Bron n'a eu de cesse de clamer haut et fort son ambition ultime. Ce rêve de KB9 est désormais accompli. Sans grande surprise, le buteur de 34 ans a été sacré Ballon d'Or au terme de la 66ème cérémonie ce lundi soir, au Théâtre du Châtelet, à Paris. Le bouquet final d'une soirée grandiose dans la capitale.

Une foule en délire, un public acquis à sa cause

Pour "le Nueve", tout a commencé par une arrivée remarquée. Vêtu d'un costume sobre mais élégant assorti à ses lunettes dorées bien ancrées sur son nez, l'ancien Lyonnais a eu le droit à une véritable foule en délire en guise d'accueil sur le célèbre tapis rouge déroulé pour l'occasion. Une fois à l'intérieur et la cérémonie commencée, après une démonstration vocale du sublime Andrea Bocelli en guise d'ouverture, on a tout de suite compris que cette soirée serait la sienne. Son positionnement (premier rang, bien au milieu, juste devant Florentino Pérez et Jean-Michel Aulas) ne devait évidemment rien au hasard.

L'émotion de Karim Benzema au moment de recevoir son premier #BallonDor des mains d'un certain Zinedine Zidane... pic.twitter.com/dby0ZpUY67 — Lucas Billard (@LucasBillard6) October 17, 2022

D'emblée, le nom de Benzema a fusé dans la salle, s'accompagnant de multiples applaudissements à son égard, et alors que son couronnement officiel était encore loin. De quoi confirmer que la salle du Théâtre du Châtelet était complètement acquise à sa cause. Ce même public lui a, par exemple, compliqué la tâche à coups de "Karim ! Karim ! On t'aime !" au moment de prendre la parole devant les chanceux après s'être vu remettre, des mains d'un certain Zinedine Zidane (dernier Ballon d'Or français avant KB9), la plus prestigieuse des récompenses individuelles de son sport.

« Gagner la Coupe du monde avec l'équipe de France »

Après avoir laissé exprimer son émotion dans la salle, et notamment expliqué que ce Ballon d'Or était celui « du peuple », Karim Benzema s'est présenté tout sourire, détendu, dans le salon Barbara de l'antre parisien pour donner une conférence de presse mémorable. L'occasion pour le serial buteur du Real Madrid de préciser ses pensées sur le Ballon d'Or du peuple. « Non, ça n'a rien de politique, c'est juste par rapport à d'où je viens. Par rapport à tous mes fans. C'est le Ballon d'Or du peuple car ils y ont tous participé, ils m'ont poussé à chaque fois, face aux obstacles. J'ai envie de partager ce trophée avec eux, parce que j'aime le partage et qu'eux aussi méritent. »

Karim Benzema : "je sais que les gens sont fiers de moi, on peut le voir. C'est pour ça que j'ai dit que c'est aussi leur #BallonDor"@footmercato pic.twitter.com/DI0xqFvjGL — Lucas Billard (@LucasBillard6) October 17, 2022

Face à une salle de presse pleine à craquer de journalistes, l'international français (97 capes, 37 buts) en a profité, après avoir insisté sur les moments difficiles passés à Valdebebas (le centre d'entraînement du Real) lors des trêves internationales passées loin de l'équipe de France à s'entraîner tout seul, pour faire comprendre qu'il n'était pas du tout rassasié. « J'ai toujours de l'ambition. J'aimerais gagner la Coupe du monde avec l'équipe de France, parce que ce sont des choses qui restent. C'est un objectif, j'ai beaucoup de confiance en moi et d'ambition. »

Benzema, cet amoureux du ballon jamais rassasié

Conscient que « les gens sont fiers » de lui, après avoir vécu une sombre période avec les Bleus, Karim Benzema a rappelé que son sport restait un spectacle, comme quand il était petit, et qu'il faisait de son mieux pour leur procurer des émotions. Mais que les plus pessimistes se détrompent. Plus vieux joueur à remporter le Ballon d'Or après l'Anglais Stanley Matthews (1956, à 41 ans), l'arme fatale des Merengues entend bien faire tout ce qui est en son pouvoir pour aller en décrocher un deuxième.

« Quand je me lèverai le matin et que ça sera dur d'aller à l'entraînement, là j'arrêterai, a-t-il souligné, avant de conclure. J'ai fait beaucoup de travail et de sacrifices. Il faut rentrer à la maison, être fier et continuer à être bon. » En attendant de penser aux nombreux trophées qu'il lui reste à décrocher ou encore aux records à faire tomber, Karim Benzema, qui a reçu un dernier vibrant hommage des courageux présents sous la pluie de Paris au moment de remonter dans son van, va pouvoir profiter. Et continuer à (faire) rêver.