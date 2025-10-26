Ligue 1 : l’OL renverse Strasbourg sur le fil et remonte dans le top 4 !

Ce dimanche la 9e journée de Ligue 1 nous offrait un sacré duel entre l’Olympique Lyonnais (7e) et le Racing Club de Strasbourg (6e). Les deux équipes pouvaient ainsi se rapprocher du top 4. À domicile, les Rhodaniens s’organisaient en 4-2-3-1 avec Dominik Greif dans les buts derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Tanner Tessmann et Tyler Morton formaient le double pivot. Seul en pointe, Pavel Sulc était soutenu par Adam Karabec, Corentin Tolisso et Malick Fofana. De son côté, Strasbourg optait pour un 3-4-3 avec Mike Penders comme dernier rempart. Devant lui, Ismaël Doukouré, Mamadou Sarr et Lucas Högsberg formaient la défense avec Guela Doué et Abdoul Ouattara comme pistons. Valentin Barco et Samir El-Mourabet étaient placés dans l’entrejeu. Enfin, Julio Enciso et Diego Moreira épaulaient Joaquin Panichelli en attaque.

Le début de match était assez calme. Les deux équipes se contestaient le contrôle du ballon avec un gros travail dans le pressing. Strasbourg se montrait en premier avec Diego Moreira côté droit dont le centre vers la surface était repoussé par Moussa Niakhaté (12e). Juste derrière, les Lyonnais allaient répondre sur une percussion de Pavel Sulc. Le Tchéque déboulait sur la droite, rentrait dans la surface et voyait son tir être repoussé par Mike Penders (13e). Un joli bras de fer entre les deux équipes qui exploitaient le moindre espace et ce sont finalement les Alsaciens qui allaient prendre l’avantage. Sur la droite, Valentin Barco servait Guela Doué dont le piqué vers la surface trouvait Joaquin Panichelli qui s’en allait conclure d’un coup de casque probant (1-0, 25e). Déjà le huitième but de l’Argentin en Ligue 1 cette saison.

L’OL renverse Strasbourg grâce à Moreira

Pour autant, cela ne refroidissait par l’Olympique Lyonnais et sur la gauche, Tyler Morton lançait dans la surface Malick Fofana. Le Belge avait un contrôle un peu long, mais avait pris le dessus sur Ismaël Doukouré. Son centre devant le but alsacien était malencontreusement détourné par le pauvre Ismaël Doukouré au fond de ses propres filets (1-1, 31e). Dans la foulée de son égalisation, l’Olympique Lyonnais allait même avoir l’occasion de prendre l’avantage. Dans la surface alsacienne côté droit, Valentin Barco faisait trébucher Corentin Tolisso et provoquait un penalty (38e). Le capitaine lyonnais allait prendre sa chance après visionnage de l’arbitrage vidéo, mais son tir axial était repoussé par la jambe de Mike Penders (43e). Finalement, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité.

Après la pause, les débats étaient toujours aussi équilibrés. Servi par Joaquin Panichelli sur la gauche de la surface lyonnaise, Diego Moreira armait une volée qui passait à gauche du cadre (55e). Le match allait finalement tourner sur un débordement de Malick Fofana sur la gauche. Fauché par Ismaël Doukouré, il sortait sur civière tandis que le Strasbourgeois était exclu (67e). En supériorité numérique pour plus de 20 minutes, l’Olympique Lyonnais mettait le pied sur le ballon et poussait pour l’emporter. Pavel Sulc se distinguait d’une tête qui passait à gauche du cadre (74e). Strasbourg n’abdiquait pas pour autant et Abdoul Ouattara frappait de loin. Son tir passait au-dessus du but rhodanien (76e). Sur corner, Martin Satriano était proche d’en profiter en fin de match, mais il manquait son geste et tirait sur Mamadou Sarr (90e). Entré à la place de Malick Fofana, Afonso Moreira renversait le match dans les dernières secondes d’une lourde frappe se logeant sur la droite du but alsacien (2-1, 90e +2). Avec cette victoire 2-1, l’Olympique Lyonnais réalise une grande opération et grimpe à la quatrième place.