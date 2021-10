La statistique impressionnante du PSG

Face à Lille vendredi soir, il aura fallu une belle combinaison entre Angel Di Maria et Neymar pour permettre à l'Argentin d'inscrire le but victorieux pour le Paris Saint-Germain à la 88e minute (2-1). Un succès arraché dans les derniers instants d'une rencontre ? Ce n'est pas la première fois que ce genre de scénario penche en la faveur des Parisiens : en effet, les hommes de Mauricio Pochettino ont remporté 8 points après la 85e minute de jeu en championnat (2 points contre l'OL, 2 à Metz, 2 face à Angers et 2 contre le LOSC).

Un leader qui se fait peur, mais l'entraîneur argentin ne le voit pas comme ça. Au contraire, il voit devant lui une équipe pleine de caractère, malgré les difficultés dans le jeu. «Ce n'est pas un hasard de voir cette équipe répondre de cette manière. Cela montre sa mentalité, son caractère. On veut gagner, de la meilleure manière possible, et avec le plus d'écart possible, mais la vérité, c'est qu'on souffre. Mais ce n'est pas hasard de gagner dix matchs sur douze en championnat», a-t-il déclaré après la victoire face aux champions de France en titre.