Drame en Espagne : la police espagnole ouvre une enquête

L’affaire prend désormais une dimension judiciaire après la disparition tragique de Jesús de Miguel. Selon les informations de la COPE, la police nationale espagnole, par l’intermédiaire de son groupe chargé des homicides, a ouvert une enquête à la suite du décès de l’attaquant du CD Tenerife. Des sources policières ont confirmé l’information, précisant que le dossier était entre les mains de la justice.

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Après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire sur la pelouse, Jesús de Miguel avait été réanimé avant d’être transporté en soins intensifs à l’hôpital de La Candelaria. Malgré la prise en charge des secours, son état ne s’est pas amélioré et le joueur est décédé ce mardi matin. Pour l’heure, les éléments communiqués ne permettent pas de préciser les éventuelles responsabilités dans ce drame. L’ouverture de cette enquête doit permettre de faire la lumière sur les circonstances de cette disparition qui a profondément bouleversé le football espagnol.