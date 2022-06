Equipe de France : Deschamps vole au secours d'Antoine Griezmann

Depuis son arrivée chez les Bleus en 2014, Antoine Griezmann s'est imposé comme l'un des hommes forts de l'équipe. Du haut de ses 106 sélections et 42 buts, l'attaquant conjugue expérience, vécu du haut niveau et performances. Sauf qu'il traverse une sérieuse période de doutes. Sans but depuis 21 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 31 ans n'est plus le même que ce soit en club, comme en sélection. Malgré cela, Didier Deschamps continue à lui faire confiance et prend même sa défense en conférence de presse, à la veille de Autriche-France.

La suite après cette publicité

«Je le connais bien et il a souvent été plus qu'à son avantage. Ce n'est pas sa meilleure période aujourd'hui. Il y a une partie de physique, une partie de mental. Il a connu sa première blessure en début d'année où il a eu une rechute. Il est un peu usé. Je connais ses qualités et son mental, il ne rechigne pas. Ce n'est pas sa meilleure période, mais ce n'est pas pour autant que je vais remettre en cause ce qu'il est capable de faire. Il fait partie d'un collectif, il est apprécié dans le groupe, je sais ce qu'il peut apporter au collectif», assure le sélectionneur.