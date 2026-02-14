Strasbourg réserve une bien mauvaise surprise à l’OM

C’est dans un climat particulièrement lourd que l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg ce week-end à l’Orange Vélodrome. Encore traumatisés par l’humiliation historique subie dimanche dernier au Parc des Princes (5-0), les Phocéens sont au bord de l’implosion. La direction a tranché dans le vif : Roberto De Zerbi a pris la porte, laissant un duo d’intérimaires Pancho Abardonado-Romain Ferrier tenter de sauver les meubles sur le banc.

Le volcan marseillais, qui gronde de colère, pourrait se transformer en piège pour ses propres joueurs si le scénario tourne mal. Face à une équipe marseillaise sans tête et moralement détruite, Strasbourg a un coup énorme à jouer. Les Alsaciens, décomplexés et plutôt séduisants ces dernières semaines face à des adversaires à la lutte pour des places européennes (victoire 1-4 à Lille et 3-1 face à Monaco), débarquent en Provence avec l’intention ferme de profiter du chaos ambiant pour repartir avec les 3 points.

Parmi les paris proposés par Betclic pour ce OM-Strasbourg, voici les 3 cotes qui ont retenu l’attention de la rédaction face à cette situation inédite :

Strasbourg bat l’OM au Vélodrome, cote à 4,55

Comment ne pas tenter cette cote énorme vu le contexte ? L’OM est une bête blessée, sans coach officiel, et la pression du Vélodrome risque d’être insoutenable dès la première mauvaise passe ou dès la première occasion ratée. Strasbourg n’a absolument rien à perdre. Face à une défense olympienne qui a pris l’eau de toutes parts à Paris (5 buts encaissés), les attaquants alsaciens (qui restent sur 10 buts lors des 5 derniers matches) vont se régaler. Si le public se retourne contre ses joueurs, Strasbourg aura un boulevard pour s’imposer. À 4,55, c’est le pari "anti-crise" par excellence. Si le scénario ne se produit pas, rappelez-vous que Betclic vous rembourse votre mise en Feebets (dans la limite de 100€).

Julio Enciso marque pour Strasbourg, cote à 4,25

Dans ce genre de match où la défense adverse est fébrile et manque de confiance, les joueurs techniques font la différence. Julio Enciso, le talent pur de Strasbourg, a le profil idéal pour faire mal à cet OM malade. Sa capacité à percuter et à frapper de loin pourrait être fatale à une arrière-garde marseillaise encore sous le choc de la "manita" parisienne. Plus que Joaquin Panichelli, c’est bien Enciso le joueur le plus décisif côté alsacien depuis quelques semaines (7 buts lors des 10 derniers matches toutes compétitions confondues). Miser sur le but du joyau paraguayen à plus de 4,00, c’est profiter des largesses défensives actuelles de l’OM.

L’OM gagne et Mason Greenwood marque, cote à 2,50

C’est l’autre scénario possible : la réaction d’orgueil. Malgré le départ de De Zerbi et la gifle reçue à Paris, l’effectif marseillais reste pétri de talent. Souvent, le changement d’entraîneur (même pour un intérim) provoque un électrochoc psychologique. Si l’OM se réveille pour se faire pardonner auprès de ses supporters, cela passera forcément par Mason Greenwood. L’Anglais, actuel meilleur buteur de Ligue 1 et tireur de penalty attitré, reste le seul capable de porter l’équipe à bout de bras. Une victoire de l’OM dans la douleur avec un but de sa star est cotée à 2,50. C’est le pari de la rédemption.

