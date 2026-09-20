Ballon d’Or : Bixente Lizarazu dézingue la sortie de Kylian Mbappé

Décidément, la sortie de Kylian Mbappé sur le Ballon d’Or France Football 2026 n’en finit plus de faire jaser. Alors qu’il avait affirmé il y a plusieurs jours qu’il pensait mériter la distinction individuelle cette année, le Bondynois s’est exposé à un flot de critiques venu de toutes parts. Ce dimanche, c’est même Bixente Lizarazu qui est monté au créneau.

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« Il ne faudrait pas qu’il y ait une petite tension qui se crée par rapport au discours de Mbappé qui était lui très égoïste et très centré sur lui-même. » @BixeLizarazu le duel entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or et ses possibles conséquences. 👀 🏆 pic.twitter.com/PFL2jtDYjs — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 20, 2026

Sur le plateau de Téléfoot, l’ancien latéral s’en est pris à la communication de Mbappé, qu’il trouve "égoïste" et dangereuse pour l’Équipe de France : « quand il y aura eu le Ballon d’Or, on passera à autre chose… Mais il ne faudrait pas qu’une petite tension se crée par rapport à ce discours de Kylian Mbappé, très égoïste et centré sur lui-même. »