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Ballon d’Or : Bixente Lizarazu dézingue la sortie de Kylian Mbappé

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bixente Lizarazu lors d'un match de l'équipe de France @Maxppp

Décidément, la sortie de Kylian Mbappé sur le Ballon d’Or France Football 2026 n’en finit plus de faire jaser. Alors qu’il avait affirmé il y a plusieurs jours qu’il pensait mériter la distinction individuelle cette année, le Bondynois s’est exposé à un flot de critiques venu de toutes parts. Ce dimanche, c’est même Bixente Lizarazu qui est monté au créneau.

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Sur le plateau de Téléfoot, l’ancien latéral s’en est pris à la communication de Mbappé, qu’il trouve "égoïste" et dangereuse pour l’Équipe de France : « quand il y aura eu le Ballon d’Or, on passera à autre chose… Mais il ne faudrait pas qu’une petite tension se crée par rapport à ce discours de Kylian Mbappé, très égoïste et centré sur lui-même. »

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