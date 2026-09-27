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UEFA Nations League

Irlande : un défenseur inscrit comme gardien après le boycott de Gavin Bazunu face à Israël

Par Sasha Nahon
1 min.
Heimir Hallgrímsson @Maxppp
Israël Irlande

Situation totalement inattendue pour l’Irlande avant son affrontement contre Israël, ce dimanche, en Ligue des nations. Malgré le vote majoritaire des joueurs en faveur du maintien de la rencontre, Gavin Bazunu a décidé de poursuivre son boycott et de quitter le rassemblement. Confrontée à cette absence, la sélection irlandaise a dû trouver une solution de dernière minute pour respecter le règlement de l’UEFA, qui impose la présence de trois gardiens sur la feuille de match. C’est finalement Jimmy Dunne, défenseur des Queens Park Rangers, qui a été inscrit comme troisième gardien pour cette rencontre organisée à Debrecen, en Hongrie.

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De son côté, Bazunu a justifié son retrait par ses convictions personnelles et religieuses, dans un message publié sur les réseaux sociaux. « Ma décision repose uniquement sur ma conviction personnelle que tuer des innocents est une chose injuste. Il est important de préciser que ma position n’est pas dirigée contre le peuple israélien ni contre la communauté juive, mais contre les atrocités commises dans la région », a expliqué le portier irlandais. Malgré les tensions entourant cette affiche, la rencontre aura bien lieu. Les joueurs de l’Irlande porteront un brassard noir en hommage aux victimes du conflit, tandis qu’aucune poignée de main ni aucun échange de fanions ne sont prévus avant le coup d’envoi.

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