Coupe du Monde
Le début de match de Mexique - Équateur reporté à cause d’un orage
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@Maxppp
Les règles de la Coupe du Monde 2026 sont assez strictes sur le plan météorologique et cela s’est notamment ressenti lors du match entre la France et l’Irak en phase de poules. Alors que les Bleus menaient 1-0 à la pause à minuit, le match avait mis deux heures à repartir pour s’achever à 3h alors que la rencontre avait débuté à 23h. Cela n’avait pas empêché la France de s’imposer 3-0.
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Información importante pic.twitter.com/RIqeuXgpop— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) July 1, 2026
Cette nuit, le pays hôte, le Mexique affronte l’Équateur pour le compte des seizièmes de finale. Une rencontre qui est également touchée par des orages. Prévu à 3h, le début de la rencontre n’aura pas lieu avant 3h30.
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